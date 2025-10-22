На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые сообщили о масштабном взрыве на Солнце

РАН: очень крупный взрыв произошел на Солнце после серии выбросов плазмы
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На обратной стороне Солнца произошел очень крупный взрыв после серии выбросов плазмы. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Для понимания масштаба, маленький кружок в центре — это Солнце диаметром 1.5 миллиона км. Размер Земли для сравнения составляет менее 13 тысяч км», — сказано в посте.

Как уточнили специалисты, космических аппаратов с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, на данный момент, находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и ученые.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. В Институте прикладной геофизики рассказали, что событие произошло 19 октября в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

