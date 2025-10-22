Ученые сообщили о масштабном взрыве на Солнце

РАН: очень крупный взрыв произошел на Солнце после серии выбросов плазмы

На обратной стороне Солнца произошел очень крупный взрыв после серии выбросов плазмы. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Для понимания масштаба, маленький кружок в центре — это Солнце диаметром 1.5 миллиона км. Размер Земли для сравнения составляет менее 13 тысяч км», — сказано в посте.

Как уточнили специалисты, космических аппаратов с той стороны Солнца сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, на данный момент, находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и ученые.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. В Институте прикладной геофизики рассказали, что событие произошло 19 октября в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.