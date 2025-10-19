На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности

ТАСС: на Солнце зафиксировали вспышку класса M, которая длилась 18 минут
true
true
true
close
NASA/SDO

Ранним утром 19 октября на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, событие произошло в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Классификация таких явлений основана на уровне рентгеновского излучения и включает пять основных категорий: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность возрастает в десять раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.

Накануне на Земле зафиксировали третью магнитную бурю за октябрь. Эксперты оценили воздействие как умеренное, поэтому сильных геомагнитных колебаний не ожидается, однако слабая буря фактически была неизбежной. По оценкам ученых, геомагнитная обстановка вернется к норме к середине дня 20 октября. После этого, как ожидается, наступит около недели спокойствия.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами