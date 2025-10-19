На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности

Ранним утром 19 октября на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, событие произошло в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.

Классификация таких явлений основана на уровне рентгеновского излучения и включает пять основных категорий: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к следующему мощность возрастает в десять раз. Сильные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая при достижении Земли может стать причиной магнитных бурь.

Накануне на Земле зафиксировали третью магнитную бурю за октябрь. Эксперты оценили воздействие как умеренное, поэтому сильных геомагнитных колебаний не ожидается, однако слабая буря фактически была неизбежной. По оценкам ученых, геомагнитная обстановка вернется к норме к середине дня 20 октября. После этого, как ожидается, наступит около недели спокойствия.

