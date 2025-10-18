Российские студенты завоевали 13 золотых медалей на олимпиаде по химии в Туркменистане

В Туркменистане российские студенты завоевали 25 медалей на олимпиаде по химии

Российские студенты завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по химии в Ашхабаде. Об этом сообщается на сайте Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Международная олимпиада среди студентов высших учебных заведений прошла 15-17 октября, отмечает сайт образовательного учреждения. Мероприятие охватило три языка – туркменский, русский и английский – и прошло в рамках двух категорий: для студентов химических специальностей (Категория А) и для учащихся других направлений (Категория В).

В категории А, где конкурировали студенты химических факультетов, в лидеры вышли российские участники, завоевавшие 13 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. Белоруссия отмечена одной золотой наградой, а Туркмения – двумя. В категории В, представителей которой отметили стабильной борьбой за медали, российская команда завоевала две золотых, Туркмения – три, Узбекистан – четыре, а Китай – две награды.

Как отмечается, на церемонии награждения собрались более 250 студентов из 47 вузов, представляющих Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Великобританию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Ранее Кабмин одобрил проведение в Москве форума иностранных выпускников российских вузов.