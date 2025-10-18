На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские студенты завоевали 13 золотых медалей на олимпиаде по химии в Туркменистане

В Туркменистане российские студенты завоевали 25 медалей на олимпиаде по химии
true
true
true
close
Amachau/Shutterstock/FOTODOM

Российские студенты завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по химии в Ашхабаде. Об этом сообщается на сайте Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Международная олимпиада среди студентов высших учебных заведений прошла 15-17 октября, отмечает сайт образовательного учреждения. Мероприятие охватило три языка – туркменский, русский и английский – и прошло в рамках двух категорий: для студентов химических специальностей (Категория А) и для учащихся других направлений (Категория В).

В категории А, где конкурировали студенты химических факультетов, в лидеры вышли российские участники, завоевавшие 13 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. Белоруссия отмечена одной золотой наградой, а Туркмения – двумя. В категории В, представителей которой отметили стабильной борьбой за медали, российская команда завоевала две золотых, Туркмения – три, Узбекистан – четыре, а Китай – две награды.

Как отмечается, на церемонии награждения собрались более 250 студентов из 47 вузов, представляющих Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Великобританию, Иран, Италию, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Ранее Кабмин одобрил проведение в Москве форума иностранных выпускников российских вузов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами