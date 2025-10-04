На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пройдет форум иностранных выпускников российских и советских вузов

Кабмин одобрил проведение форума иностранных выпускников российских вузов
true
true
true
close
Петр Чернов/РИА Новости

Правительство Российской Федерации поддержало инициативу Минобрнауки о проведении в Москве форума иностранных выпускников российских и советских вузов. Распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Согласиться с предложением Минобрнауки России о проведении Международного форума иностранных выпускников советских и российских образовательных организаций высшего образования с 27 по 31 октября 2025 года в городе Москве», — сообщается в документе.

Также в распоряжении отмечается, что российский МИД по заявкам Минобрнауки выдаст визы участникам форума и журналистам без денежных сборов.

В сентябре Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому Минобрнауки совместно с Минпросвещения будут контролировать обеспечение изолированных жилых помещений в общежитиях для семейных студентов. Как отмечается, на отдельные комнаты смогут претендовать также студенческие пары с детьми, не расписанные официально.

Ранее в РФ призвали сделать бесплатным второе высшее в медвузах.

