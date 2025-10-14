Названа неожиданная причина сбоев в работе сердца

Повышенное воздействие бисфенола А (BPA) и других фенолов в пластиковых предметах может вызывать изменения в работе электрической системы сердца. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Университета Цинциннати. Результаты опубликованы на официальном сайте University of Cincinnaty (UC).

BPA и подобные соединения широко используются в производстве упаковки, пластиковых бутылок, чековой ленты, косметики и других потребительских товаров. Ранее исследования показали, что при регулярном контакте с этими предметами фенолы постепенно накапливаются в организме человека. Их воздействие связывают с повышением риска болезней сердца, аллергических реакций и нарушений работы эндокринной системы.

В рамках новой работы ученые проанализировали данные о здоровье 600 человек, включая уровень фенолов в их организме и показатели сердечной деятельности. Результаты показали: у участников с повышенной концентрацией таких соединений в крови и тканях чаще наблюдались отклонения на электрокардиограмме, указывающие на нарушения сердечного ритма.

Ученые отмечают, что у здоровых людей без предрасположенности к заболеваниям сердца риск подобных изменений остается низким. Однако при наличии генетических факторов или в пожилом возрасте воздействие фенолов может значительно повышать вероятность сбоев в работе сердца. Даже при низких концентрациях эти вещества способны оказывать кумулятивный эффект, постепенно влияя на работу сердечно-сосудистой системы.

Следующим этапом исследования станет определение наиболее уязвимых групп населения и разработка рекомендаций по снижению контакта с подобными соединениями в повседневной жизни.

Ранее ученые выяснили, что аренда жилья может повышать риск смерти от болезней сердца.