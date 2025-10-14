На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная причина сбоев в работе сердца

UC: компоненты пластика могут нарушать электрическую активность сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Повышенное воздействие бисфенола А (BPA) и других фенолов в пластиковых предметах может вызывать изменения в работе электрической системы сердца. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Университета Цинциннати. Результаты опубликованы на официальном сайте University of Cincinnaty (UC).

BPA и подобные соединения широко используются в производстве упаковки, пластиковых бутылок, чековой ленты, косметики и других потребительских товаров. Ранее исследования показали, что при регулярном контакте с этими предметами фенолы постепенно накапливаются в организме человека. Их воздействие связывают с повышением риска болезней сердца, аллергических реакций и нарушений работы эндокринной системы.

В рамках новой работы ученые проанализировали данные о здоровье 600 человек, включая уровень фенолов в их организме и показатели сердечной деятельности. Результаты показали: у участников с повышенной концентрацией таких соединений в крови и тканях чаще наблюдались отклонения на электрокардиограмме, указывающие на нарушения сердечного ритма.

Ученые отмечают, что у здоровых людей без предрасположенности к заболеваниям сердца риск подобных изменений остается низким. Однако при наличии генетических факторов или в пожилом возрасте воздействие фенолов может значительно повышать вероятность сбоев в работе сердца. Даже при низких концентрациях эти вещества способны оказывать кумулятивный эффект, постепенно влияя на работу сердечно-сосудистой системы.

Следующим этапом исследования станет определение наиболее уязвимых групп населения и разработка рекомендаций по снижению контакта с подобными соединениями в повседневной жизни.

Ранее ученые выяснили, что аренда жилья может повышать риск смерти от болезней сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами