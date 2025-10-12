Аренда жилья повышает риск смерти от болезней сердца, выяснили ученые

Люди, живущие в съемных квартирах и частных домах, подвержены более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем владельцы собственных квартир. К такому выводу пришли исследователи из Токийского института науки. Работа опубликована в журнале BMJ Public Health.

Анализ основан на данных крупного когортного исследования, в котором приняли участие 38 731 пожилой житель Японии. Средний возраст участников составил 73,6 года. В течение шести лет ученые отслеживали, как тип жилья и форма владения недвижимостью соотносятся с рисками смертности от заболеваний сердца и сосудов — таких как инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность и аритмии.

Согласно полученным данным, выше риск оказался у тех, кто арендует жилье — особенно частные дома. Как объясняют исследователи, одна из причин — особенности конструкции таких домов. В отличие от квартир, частные дома не окружены другими помещениями, поэтому они хуже сохраняют тепло и сильнее подвержены перепадам температур. Это может влиять на артериальное давление — особенно у пожилых людей.

Ранее в Японии уже проводились исследования, показавшие, что холод в доме увеличивает вариативность кровяного давления, что считается фактором риска для сердечно-сосудистой системы.

Особенно уязвимыми оказались мужчины. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что у пожилых мужчин, как правило, более высокое артериальное давление, чем у женщин того же возраста.

Дополнительным фактором риска ученые обозначили низкое качество арендного жилья. Они объяснили, что в съемных квартирах реже устанавливаются теплоизоляционные окна. По данным национальных опросов, только в 15% таких домов есть двойные оконные рамы или стеклопакеты. Для сравнения, в собственных домах их устанавливают в 38% случаев. Это связано с тем, что арендодатели редко инвестируют в улучшения, которые приносят выгоду только жильцам.

