Ученый простыми словами объяснил, где применяется открытие нобелиатов по химии

Академик Федин: нобелевское открытие химиков помогает находить антибиотики в мясе
Niklas Elmehed/nobelprize_org/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нобелевская премия-2025 по химии присуждена японцу Сусуму Китагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яги за создание металлоорганических каркасных структур. Они помогут удешевить разделение углеводородов и создать сенсоры для поиска антибиотиков в мясе, объяснил «Газете.Ru» один из самых главных специалистов в России по созданию металл-органических каркасов Владимир Федин, — академик РАН, заведующий отделом химии координационных, кластерных и супрамолекулярных соединений Института неорганической химии (Новосибирск).

В Новосибирском Институте неорганической химии СО РАН, в отделе, под руководством академика Федина, на основе металл-органических каркасов созданы чувствительные сенсоры, которые помогают находить антибиотики в мясе.

«Любой обыватель может дома проверить курицу, которую он купил, и выяснить насколько в ней много антибиотиков. Мы создали очень чувствительные сенсоры на основе металл-органических каркасов, которые с помощью пор могут впитать даже небольшие количества антибиотиков, содержащихся в пище», – отметил академик Федин.

Применение металл-органических каркасов – это также современная охрана окружающей среды, очистка от парниковых газов. На их основе получаются аккумуляторы с самыми лучшими характеристиками. Они дают возможность добывать воду в пустыне, так как поры впитывают мельчайшие частички воды даже в самом сухом и жарком климате.

«В Новосибирском Институте неорганической химии СО РАН существует одна из самых сильных лабораторий, где работают с металл-органическими каркасами. С их помощью осуществляется разделение углеводородов на отдельные фракции, например, этан и этилен, пропан, пропилен, бензол и другие. Это все важные промышленные процессы, и новосибирские ученые предлагают дешевую альтернативу для традиционных методов разделения», – объяснил ученый.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.

