Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2025 года

Нобелевку по физике в этом году получили три американца за квантовые исследования

Нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии.

Квантовая механика позволяет частице пройти сквозь барьер с помощью процесса, называемого туннелированием. Как только в процесс вовлекается большое количество частиц, квантово-механические эффекты обычно становятся незначительными. Эксперименты лауреатов показали, что квантово-механические свойства можно воспроизвести в макроскопическом масштабе.

В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.