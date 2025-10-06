Открыли «отдел безопасности» внутри иммунитета. За что дали Нобелевку по медицине в 2025 году

Если Т-клетки иммунитета можно сравнить с полицией, которая ловит нарушителей (попавшие в организм вирусы, бактерии и грибки), то Т-регуляторные клетки — это служба внутреннего контроля за Т-клетками. За открытие этих клеток в 2025 году присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Эти клетки предотвращают атаки иммунной системы на собственный организм. Подробнее о лауреатах и практическом применении их открытия — в материале «Газеты.Ru».

Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2025 год американцам Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи за их открытия в области периферической иммунной толерантности, которая не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.

Раскрыли тайны иммунитета

Сахарный диабет I типа, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз -— это аутоимунные заболевания, которые возникают, когда собственный иммунитет организма повреждает свои же клетки, спутав их с чужеродными и опасными. Лауреаты, получившие Нобелевскую премию в 2025 году, установили, что внутри иммунитета действуют еще и регуляторные Т-клетки, которые контролируют сам иммунитет, — именно они не дают иммунным клеткам атаковать наш собственный организм .

T-клетки – это одна из основополагающих линий адаптивного или приобретенного иммунитета, который формируется после встречи организма с патогенами. Примеры адаптивного иммунитета — невосприимчивость к инфекциям после перенесенного заболевания (постинфекционный иммунитет), поствакцинальный иммунитет.

«Долгое время ученые считали, что за предотвращение аутоиммунной реакции отвечает негативный отбор в тимусе (или вилочковой железе — органе иммунной системы, расположенном в верхней части грудной клетки; именно там вырабатываются иммунные клетки), который уничтожает все антигены, — это клеточные рецепторы, которые потенциально могут реагировать на собственные белки, пептиды и пр. Лауреаты обнаружили, что не все клетки, которые реагируют на «своих», умирают. Тимус, как выяснилось, продуцирует некоторое количество регуляторных Т-клеток, о которых ранее не было известно, и которые уничтожают антигены. Если обычные Т-клетки – это полиция, которая отлавливает преступников, то регуляторные клетки – служба внутреннего надзора, которая контролирует самих полицейских и уничтожает те Т-клетки, которые осуществляют произвол», — рассказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, в норме любая иммунная реакция на самом деле сопровождается развитием аутоиммунитета, но аутоиммунитет в значительной степени гасят Т-регуляторные клетки. Однако при аутоиммунных заболеваниях у людей может отсутствовать или сбоить эта система внутренней безопасности.

Практическое применение

Благодаря этому открытию и последующим глубоким исследованиям регуляторных Т-лимфоцитов (Treg) в ближайшие 5-10 лет могут появиться препараты и технологии для лечения аутоиммунных заболеваний: от рассеянного склероза, диабета I типа, ревматоидного артрита и многих других.

«Сейчас заходят на клинические испытания первые методы Treg-TCR-T терапии (Т-клеточный рецептор трансдуцируется в собственные Treg пациента — инновационный метод клеточной терапии). Вы берете Т-клеточный рецептор, который распознает наш собственный антиген, на который мы не хотим, чтобы организм реагировал агрессивно. Вы помещаете генетический код этого образца рецептора в регуляторные элементы Т-лимфоцитов клеток пациента и возвращаете их обратно. Теперь эти клетки знают свою работу — специфичны к конкретному антигену. Вы их «научили», – объясняет заведующий отделом Геномики адаптивного иммунитета ИБХ РАН, директор НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Н. И. Пирогова, профессор Сколтеха Дмитрий Чудаков.

По словам Чудакова, эта технология, которая сейчас только начинает внедряться в клиническую практику, имеет огромный потенциал. Она основана на концепции регуляторных Т-клеток, за которую ученые получили Нобелевскую премию. Невозможно также не упомянуть работы нашего соотечественника Александра Руденского — это колоссальный вклад в исследование регуляторных Т-лимфоцитов, безусловно нобелевского уровня.

Есть другое направление разработки — толерогенные вакцины.

«Это вакцина-наоборот, которая приводит к формированию клональной памяти регуляторных Т-клеток, которые защищают нас от ответа на эти антигены. Такие вакцины могут позволить лечить аутоиммунные заболевания, аллергические заболевания. И эти разработки тоже основаны на регуляторных Т-клетках», – говорит Чудаков.

Также недавно — в 2018 году — была получена Нобелевская премия за чекпойнт-ингибиторы для терапии онкологических заболеваний. В случае терапии онкозаболеваний одна из задач врачей – подавить активность периферических регуляторных Т-лимфоцитов (так работают иммунотерапевтические антитела к CTLA4, ключевой молекуле регуляторных Т-лимфоцитов) с тем, чтобы позволить эффекторным Т-клеткам атаковать опухоль. Так что иммунотерапия рака сильно взаимосвязана с открытием нобелиатов 2025 года.

В России также ведутся исследования новых терапевтических методов, связанных с задействованием регуляторных Т-клеток.

«Наш коллектив в Пироговском университете занимается исследованием и разработками на основе регуляторных Т-лимфоцитов, в частности в рамках текущего гранта РНФ. Исследования клинической применимости регуляторных Т-лимфоцитов ведутся в Рогачевском центре. При трансплантации клеток крови могут возникать реакции трансплантат против хозяина. И для того, чтобы такой реакции не возникало, тоже нужны регуляторные Т-клетки», – рассказал Чудаков.

Нобелиаты и их путь

«Очень жаль, что в число номинантов не вошел Александр Руденский, — это ученый российского происхождения, у него было большое количество статей, посвященных этой теме, точно не меньше, чем у Сакагучи, если не больше. Он открыл почти все в этой области, и это очень странно, что Руденского не номинировали. Я бы дал премию Руденскому и Сакагучи. Его исключение из лауреатов говорит о том, что премия политизирована», — добавил Волчков.

Вклад Руденского также упомянули Дмитрий Чудаков и заведующая кафедрой иммунологии МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Лагарькова. Оба эксперта выразили большое сожаление о том, что в число лауреатов не вошел Александр Руденский.

Руденский начал свой научный путь примерно в то же время, что и Шимон Сакагучи. В 1995 году он сделал свое первое ключевое открытие, описав ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний. Мэри Брунков и Фред Рамсделл сделали еще одно важное открытие в 2001 году, когда представили объяснение того, почему определенная порода мышей особенно уязвима к аутоиммунным заболеваниям. Они обнаружили, что у мышей есть мутация в гене, который они назвали FOXP3. Они также показали, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание — IPEX (Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии) — редкое тяжелое наследственное заболевание. Характеризуется нарушением функций иммунной системы, аутоиммунным поражением эндокринных органов и кожи.

Через два года после этого Шимон Сакагучи смог связать эти открытия. Он доказал, что ген FOXP3 управляет развитием клеток, которые он идентифицировал в 1995 году. Эти клетки, которые теперь известны как регуляторные Т-клетки, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность нашей иммунной системы к собственным тканям.

Открытие лауреатов может ускорить разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также привести к более успешным результатам трансплантации. Некоторые из новых методов лечения, основанных на этом открытии, сейчас проходят клинические испытания.

Пошел против течения

Шимон Сакагучи получил степень доктора медицины в 1976 году и докторскую степень в 1982 году в Университете Киото, после этого он продолжил обучение, а затем работал в США. В 1991 году ученый вернулся в Японию и продолжил свои иммунологические исследования. С 1998 по 2011 год он был профессором и заведующим кафедрой экспериментальной патологии Института передовых медицинских наук Киотского университета и несколько лет занимал должность директора института. В 2011 году его лаборатория переехала в Университет Осаки, где он занял нынешнюю должность заслуженного профессора Университета Осаки.

«Я поступил в аспирантуру в 1977 году, и многие из исследователей в то время занимались вопросом о том, как иммунная система отличает нормальные клетки от чужеродных. Хотя существовало несколько теорий, меня больше всего заинтересовала та, которая предполагала, что самореактивные лимфоциты всегда присутствуют в организме, но они обычно подавлены. Когда этот хрупкий баланс нарушается, развивается аутоиммунное заболевание. Эта теория была самой непопулярной среди иммунологов, но я решительно поддержал ее, основываясь на некоторых экспериментах, проведенных на мышах. Но чтобы доказать это, мне нужно было четко определить неизвестные Т-клетки, которые подавляют иммунные реакции», — вспоминает ученый в 2022 году, когда давать интервью Thermo Fisher Scientific.

Несмотря на непопулярность интересовавшей его теории Сакагучи не переставал работать над ней. По его словам, главное в его работе — терпение, именно оно помогает найти правильные ответы на все вопросы.

«Мне кажется, самое главное — это задавать правильные вопросы и проявлять терпение. Я сам заинтересовался иммунной системой и микробами, триггерными реакциями на опухолевые клетки, трансплантацией органов и самим механизмом, который способен излечивать аутоиммунные заболевания. Что действительно важно, так это задать хороший вопрос и пытаться найти на него ответ, используя современные технологии», — говорил в 2023 году изданию The Debrecen Sun ученый.

Русский след в американской иммунологии

Фредерик Рамсделл (Fred Ramsdell) — американский иммунолог. Родился 4 декабря 1960 года в Элмхерсте, штат Иллинойс. О ранних годах жизни ученого мало что известно. Рамсделл окончил Калифорнийский университет в 1983 году, получив степень бакалавра по биологии, а пять лет спустя защитил докторскую диссертацию по иммунологии.

В 2017 году Рамсделл совместно с Шимоном Сакагучи и российским ученым Александром Руденским получил премию Крафорда за исследования в области полиартрита. Интересно, что в 2015 году одним из главных претендентов на медицинского «Нобеля» стал проживающий в США российский ученый Александр Руденский. Открытия Руденского и его коллег позволяют понять, как при реакции иммунитета на инфекции возникают аллергия, воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания. Но главное — как эти процессы связаны с возникновением онкологических заболеваний. Однако ни в 2015, ни 10 лет спустя в 2025 году Нобелевский комитет не оценил работ Руденского, отдав предпочтение его коллегам.

Личная жизнь ученого мало освещается в социальных сетях. Также Рамсделл не разглашает информацию о своем семейном положении. На фото профиля в LinkedIn ученый изображен со своей собакой.

Темная лошадка

Мэри Брунков долгое время работала в области промышленных биотехнологий в компании Celltech R&D в Ботелле (штат Вашингтон). Однако в 2009 году присоединилась к Institute for Systems Biology (ISB), где проводила генетические исследования. Именно благодаря им ученая получила мировую известность: она смогла идентифицировать ген, позже названный FOXP3, как причину развития аутоиммунного заболевания мышей.

О личной жизни Мэри Брунков ничего не известно, кроме того, что она координирует несколько проектов, которые посвящены выявлению ранних сигналов ухудшения здоровья, еще до появления симптомов.