Эксперт рассказал, за что вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал kp.ru, в чем заключается суть и потенциал исследования, авторы которого получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

По словам Крючкова, зачастую Нобелевскую премию дают не за свежие находки, а за открытия, которые стали основой современных терапий. Так произошло и с премией в области медицины и физиологии в этом году.

«Речь не идет о каком-то ультра-новом открытии, это в общем-то давняя история, известная с 80-х годов. Но именно это открытие послужило базисом для последующих разработок уже действующих на практике методов лечения», — отметил крючков.

Лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2025 году объявили 6 октября. Ими стали Мери Бранко, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи за открытие механизма периферической иммунологической толерантности.

Это второй механизм иммунологической толерантности после центральной. Он происходит на периферии иммунной системы, после того как Т- и В-клетки выходят из первичных лимфоидных органов. Основная цель периферической толерантности — не допустить, чтобы аутоиммунные Т- и В-клетки, которые избежали центральной толерантности, вызвали аутоиммунные заболевания. Периферическая толерантность также помогает предотвратить иммунный ответ на безвредные пищевые антигены и аллергены.

