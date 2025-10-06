На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевку по медицине 2025 года дали Мери Бранко, Фреду Рамсделу и Шимону Сакагучи
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2025 году стали Мери Бранко, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи за открытие механизма периферической иммунологической толерантности. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Это второй механизм иммунологической толерантности после центральной. Он происходит на периферии иммунной системы, после того как Т- и В-клетки выходят из первичных лимфоидных органов. Основная цель периферической толерантности — не допустить, чтобы аутоиммунные Т- и В-клетки, которые избежали центральной толерантности, вызвали аутоиммунные заболевания. Периферическая толерантность также помогает предотвратить иммунный ответ на безвредные пищевые антигены и аллергены.

Нобелевская премия — престижная международная премия, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения либо за крупный вклад в культуру или развитие общества. Название получила в честь шведского инженера-химика Альфреда Нобеля.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микро-РНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

