Макрон назвал Трампу условие получения Нобелевской премии мира

Макрон: Трамп должен решить конфликт в Газе, чтобы получить премию мира

Если президент США Дональд Трамп действительно хочет получить Нобелевскую премию мира, ему необходимо остановить войну в Газе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

«Есть один человек, который может что-то с этим сделать, и это президент США», — подчеркнул он.

По словам Макрона, именно США поставляют оружие Израилю, поэтому во власти Вашингтона прекратить продолжающийся конфликт.

Трамп заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена.

При этом 18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

Ранее Евросоюз приостановил программы поддержки Израиля.