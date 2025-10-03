На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Великобритании на берег выбросило огромного морского червя

The Sun: в британском графстве Суффолк на берегу нашли огромного морского червя
scubaluna/Shutterstock/FOTODOM

В британском графстве Суффолк на берег выбросило необычное существо с яркими щетинками. Об этом сообщает The Sun.

Его заметила пара, гулявшая с собакой: длина животного составляла около 15 сантиметров, и по впечатлению очевидцев оно выглядело как нечто инопланетное.

Позднее существо идентифицировали как крупного морского червя из семейства Aphroditidae. Эти животные обитают на дне Атлантического океана и Средиземного морей и нередко выбрасываются на берег после штормов.

Взрослые Aphroditidae обычно достигают 7,5–15 сантиметров, но отдельные экземпляры вырастают до 30 сантиметров. Тело червя покрыто параподиями и щетинками, глаза отсутствуют. Спинные щетинки обычно красные, но при определенном освещении могут менять цвет на зеленый и синий.

В сентябре на пляже в британской деревне Пембри местные жители обнаружили гигантскую туша морского существа, предположительно кита. Местные жители и отдыхающие были шокированы размерами находки.

В начале августа палеонтологи описали новый вид морской рептилии, обитавшей в океанах почти 183 миллиона лет назад. Ископаемое существо, получившее название Plesionectes longicollum («почти-пловец с длинной шеей»), принадлежит к группе плезиозавров — длинношеих морских хищников, населявших планету во времена динозавров.

Ранее в Марианской впадине нашли самую глубоководную колонию существ.

