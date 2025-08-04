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В Германии нашли скелет древнего морского ящера возрастом 183 миллиона лет

PeerJ: в Германии обнаружен древний морской ящер с длинной шеей
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Peter Nickolaus

Палеонтологи описали новый вид морского рептилии, обитавшей в океанах почти 183 миллиона лет назад. Ископаемое существо, получившее название Plesionectes longicollum («почти-пловец с длинной шеей»), принадлежит к группе плезиозавров — длинношеих морских хищников, населявших планету во времена динозавров. Работа опубликована в журнале PeerJ.

Скелет был найден еще в 1978 году в сланцевых отложениях Позитонии в районе Хольцмаден (Юго-Западная Германия), одном из самых известных мест палеонтологических раскопок юрского периода. Однако только сейчас ученые провели полноценное анатомическое исследование находки и пришли к выводу, что перед ними — ранее неизвестный вид.

«Экземпляр пролежал в музейных фондах десятилетиями, но его строение никто детально не изучал. Мы обнаружили уникальное сочетание признаков, отличающее его от всех известных плезиозавров», — рассказал автор работы, палеонтолог Свен Закс из музея естествознания в Билефельде.

Важно, что Plesionectes longicollum стал самым древним из всех известных плезиозавров, найденных в хольцмаденских сланцах. Его возраст позволяет ученым по-новому взглянуть на эволюцию морских экосистем во время, когда Земля переживала глобальные климатические и экологические изменения.

Сейчас уникальный скелет под инвентарным номером SMNS 51945 хранится в Государственном музее естественной истории Штутгарта. С новой находкой число известных видов плезиозавров из Позитонийской формации достигло шести, что подтверждает ее статус одного из главных «окон» в мир юрских морей.

Ранее в Марианской впадине нашли самую глубоководную колонию существ.

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