Гигантское морское существо выбросило на пляж в Великобритании

Daily Mail: в Британии на пляж вынесло гигантскую тушу неизвестного существа
maloff/Shutterstock/FOTODOM

На пляже в британской деревне Пембри обнаружена гигантская туша морского существа, предположительно кита. Об этом сообщает Daily Mail.

Останки животного вынесло на берег в ночь на 3 сентября. Местные жители и отдыхающие были шокированы размерами находки. Морские биологи начали исследование.

По словам специалистов, причины могли варьироваться от болезней и недоедания до воздействия пластикового загрязнения океана.

В начале августа палеонтологи описали новый вид морского рептилии, обитавшей в океанах почти 183 миллиона лет назад. Ископаемое существо, получившее название Plesionectes longicollum («почти-пловец с длинной шеей»), принадлежит к группе плезиозавров — длинношеих морских хищников, населявших планету во времена динозавров.

Скелет был найден еще в 1978 году в сланцевых отложениях Позитонии в районе Хольцмаден (Юго-Западная Германия), одном из самых известных мест палеонтологических раскопок юрского периода. Однако только сейчас ученые провели полноценное анатомическое исследование находки и пришли к выводу, что перед ними — ранее неизвестный вид.

Ранее в США людей напугали «капли-мутанты» в водоемах.

