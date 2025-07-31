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В Марианской впадине нашли самую глубоководную колонию существ

Nature: на глубине 10 км в Марианской впадине нашли несколько видов существ
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Discovery/Five Deeps Expedition

Китайский самоходный подводный аппарат (батискаф) Fendouzhe зафиксировал уникальное скопление живых существ на глубине около 10 километров в Марианской впадине. Результаты экспедиции опубликованы в журнале Nature.

Обнаруженные трубчатые черви, моллюски, морские огурцы, ракообразные и другие беспозвоночные составили самую глубоко расположенную колонию организмов, когда-либо найденную на планете.

Ученые объяснили: открытие указывает на то, что жизнь может существовать даже в крайне враждебных и до конца не изученных условиях. Вместо солнечного света, недоступного на такой глубине, эти организмы используют хемосинтез — процесс, при котором энергия вырабатывается за счет химических веществ, таких как метан, поступающий из разломов в морском дне.

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на экстремальные условия — низкие температуры, высокое давление и полную темноту — биологические сообщества на таких глубинах могут быть гораздо более распространены, чем предполагалось ранее.

В ходе недавней миссии батискаф Fendouzhe совершил 23 погружения в Марианскую впадину в западной части Тихого океана. На его борту находились ученые, собравшие обширный материал для дальнейших лабораторных исследований.

По мнению исследователей, подобные хемосинтетические экосистемы могут существовать и в других глубоководных впадинах, что открывает новые горизонты в изучении пределов выживания живых организмов и потенциальных аналогов внеземной жизни.

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