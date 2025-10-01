На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые заявили о потере почти четверти объема швейцарских ледников за 10 лет

France24: почти 25% объема швейцарских ледников было утрачено за 10 лет
Denis Balibouse/Reuters

Ледники в горах Швейцарии за последние десять лет потеряли четверть объема. Об этом сообщает France24 со ссылкой на сеть мониторинга ледников страны (GLAMOS).

По данным телеканала, измерения проводились на 20 референс-площадках, их результаты распространили на 1,4 тыс. ледников в швейцарских горах страны.

«Альпийский регион Европы сильно пострадал от изменения климата, при этом потепление в Швейцарии происходит в два раза быстрее, чем в среднем по миру», — говорится в публикации.

В июне Agence France-Presse сообщало, что температура вечной мерзлоты в Швейцарских Альпах достигла рекордных значений с начала наблюдений.

По словам специалистов, дальнейшее потепление мерзлоты будет оказывать серьезное влияние на устойчивость горной инфраструктуры, включая более трети горных хижин Швейцарского альпийского клуба, которые могут оказаться под угрозой.

Ранее сход лавины, уничтожившей 90% деревни в Швейцарии, попал на видео.

