Сход лавины, уничтожившей 90% деревни в Швейцарии, попал на видео

Обвал огромного ледника в Швейцарии, уничтоживший 90% деревни Блаттен, снял на видео беспилотный летательный аппарат. Кадры опубликовал телеканал SRF.

На видео можно увидеть, как с горной вершины швейцарских Альп сходит огромная масса, состоящая из льда, грязи и камней.

В результате, деревня у подножия горы оказалась засыпана. Из-за инцидента пострадал не только населенный пункт, но и местная река Лонза, засыпанная камнями и мусором. При этом власти не исключают, что ситуация ухудшится в ближайшее время.

Также в Швейцарии заявили о намерении восстановить Блаттен.

29 мая стало известно о разрушении деревни отколовшимся ледником. Жители ранее были эвакуированы, поэтому пострадавших в результате происшествия нет. Однако один человек числится пропавшим без вести.

Ранее в Австралии около 50 тысяч оказались в изоляции из-за наводнений.