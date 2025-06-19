Вечная мерзлота Альп оказалась под угрозой

Температура вечной мерзлоты в Швейцарских Альпах достигла рекордных значений с начала наблюдений. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

В Швейцарии вечная мерзлота занимает около 5% территории, в основном на высотах выше 2500 метров. За последние 25 лет в Альпах наблюдается чёткая тенденция потепления мерзлоты и уменьшения количества льда в грунте.

По словам исследователей, за гидрологический год 2024 (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) подземные температуры вечной мерзлоты на глубине 10 метров увеличились более чем на 0,8 °C на большинстве из 23 изученных участков. Повышение температуры было усилено ранним выпадением снега осенью 2023 года, который удерживал тепло в почве.

Потепление вечной мерзлоты может приводить к обвалам и оползням. Предполагается, что именно это сыграло роль в разрушении деревни Блаттен в прошлом месяце: камнепады с ледника Бирх увеличили нагрузку и вызвали его обрушение в долину Леченталь.

Верхний активный слой мерзлоты, который оттаивает летом и замерзает зимой, за последние 20 лет углубился на несколько метров и в 2024 году достиг рекордных значений. На станции Шильтхорн в Бернских Альпах его глубина увеличилась с менее чем 5 метров в 2000 году до более 13 метров, причем зимой 2024 года он уже не промёрз.

По информации метеорологов, температура воздуха в Швейцарии за последние три года стабильно превышает климатическую норму 1991–2020 годов на 1,4–1,9 °C, а по сравнению с доиндустриальным уровнем 1871–1900 годов рост составил уже около 2,9 °C — это значительно выше среднемирового значения в 1,3 °C.

Учёные подчеркивают, что дальнейшее потепление мерзлоты будет оказывать серьезное влияние на устойчивость горной инфраструктуры, включая более трети горных хижин Швейцарского альпийского клуба, которые могут оказаться под угрозой.

Ранее ученые раскрыли скрытый механизм замерзания воды.