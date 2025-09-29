На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали, ждать ли дождей в ближайшие дни

Синоптик Шувалов: в ближайшие дни дождей в Москве и Подмосковье не будет
Владимир Астапкович/РИА Новости

В ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается высокое атмосферное давление, которое продержится практически до конца текущей недели. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Это означает, что у нас антициклон, то есть нет места для дождей, сухая погода и заморозки будут», — сказал синоптик.

По его словам, ночная температура воздуха в Подмосковье будет отрицательной, а в Москве — +1...+3°C. Днем ожидается около +10°C.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что к концу недели, которая началась с 29 сентября, в Москве ожидается небольшое потепление, погода станет более облачной, дневные температуры будут держаться в пределах +8…+13°C.

Ранее синоптик объяснил, почему во всей Европейской России температура ниже нормы.

