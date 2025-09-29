На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неочевидная привычка, ведущая к диабету

AJPM: курение вейпов повышает риск развития преддиабета
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Курение электронных сигарет повышает риск нарушений обмена сахара и преддиабета. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджии. Результаты опубликованы в журнале AJPM Focus.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья и привычках более 1,2 миллиона взрослых американцев из базы CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Результаты показали: курение только электронных сигарет риск повышает риск преддиабета был на 7 %.

У испытуемых, которые предпочитали традиционные сигареты, этот показатель достигал 15 %, а у тех, кто совмещал оба типа — 28 %. Также у «двойных курильщиков» чаще диагностировали полноценный диабет — на 9 % выше, чем у некурящих.

Преддиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови превышает норму, но не достигает значений, позволяющих поставить диагноз — сахарный диабет второго типа. Без лечения и коррекции образа жизни преддиабет нередко переходит в истинное заболевание и увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Особенно уязвимыми к такому эффекту оказались люди с лишним весом, а также представители некоторых этнических групп — в частности, афроамериканцы и латиноамериканцы.

Авторы подчеркивают, что, несмотря на репутацию более безопасной альтернативы, вейпинг может скрыто влиять на метаболизм и способствовать долгосрочным осложнениям — от сердечно-сосудистых до почечных и неврологических.

Ранее были названы самые полезные овощи для контроля сахара в крови.

