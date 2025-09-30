На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
SpaceX запланировала новый испытательный полет Starship

SpaceX планирует запуск Starship на 13 октября
Gabriel V. Cardenas/Reuters

Американская компания SpaceX сообщила на своем сайте, что проведение очередного испытательного запуска ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship запланировано на 13 октября.

«Одиннадцатый испытательный запуск Starship готовится на понедельник, 13 октября. Стартовое окно откроется в 18:15 по центральному времени (02:15 мск 14 октября. — «Газета.Ru»)», — сказано в публикации.

SpaceX надеется развить успех 10-го испытательного пуска. В компании планируют приводнить ускоритель в Мексиканском заливе. Верхняя ступень Starship должна выполнить несколько задач в космосе, в числе которых запуск восьми симуляторов спутников системы связи Starlink, которые, как ожидается, позже сгорят в атмосфере, а также осуществление повторного зажигания двигателя Raptor в космосе.

Кроме того, летные испытания включают в себя несколько экспериментов и операционных изменений, направленных на то, чтобы верхняя ступень Starship могла возвращаться на место запуска в будущих полетах.

Ожидается, что прототип космического корабля Starship приводнится в Индийском океане.

До этого газета The New York Times написала, что США рискуют проиграть Китаю в лунной гонке из-за проблем с реализацией программы NASA, в которой ключевая роль отведена компании SpaceX.

По плану NASA, сверхтяжелая ракета Space Launch System должна вывести корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны в 2027 году. Для высадки экипажа предполагается использовать корабль Starship от SpaceX. Бывшие сотрудники NASA предупреждают, что этот этап является наиболее рискованным и может сорвать сроки миссии.

Как уточняет NYT, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства обсуждают перенос Artemis III на 2028 год. Некоторые чиновники считают, что Starship будет готов к посадке не раньше 2032 года. При этом Китай планирует высадку людей на Луну в 2030 году.

Ранее новый грузовой корабль стартовал к МКС с космодрома во Флориде.

