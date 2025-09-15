На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый грузовой корабль стартовал к МКС с космодрома во Флориде

Ракета Falcon 9 с кораблем Cygnus XL стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал
NASA

Ракета-носитель Falcon 9 с новым грузовым кораблем Cygnus XL стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась на сайте NASA.

Запуск ракеты состоялся в воскресенье, 14 сентября, в 18:11 по местному времени (01:11 мск понедельника, 15 сентября). Ожидается, что корабль в автономном режиме состыкуется с МКС в среду. Cygnus XL отправили к орбитальной станции для пополнения запасов.

Cygnus XL отличается от своего предшественника Cygnus увеличенной грузоподъемностью — с 3,8 тонны до 5 тонн. Корабль доставит на МКС материалы для производства кристаллов для полупроводников, систему, позволяющую с помощью ультрафиолета не допускать размножения бактерий в воде, оборудование для модификации криогенных топливных баков и другой груз.

В августе американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа стартовал к МКС. В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Ранее на МКС начали выращивать космический огород.

