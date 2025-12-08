На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что видят перспективу восстановления отношений РФ и США

Песков: Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, отношения можно будет восстановить при условии устранения имеющихся «раздражителей».

«Перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений, вывода их из достаточно глубоко кризисного состояния», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Накануне Песков, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности США, сообщил, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров, в том числе экс-президента Джо Байдена.

Из документа убрали упоминание РФ в качестве «прямой угрозы». Вместе с тем в нем содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в области стратегической стабильности.

До этого британская газета The Telegraph обратила внимание. что новая стратегия нацбезопасности США не включает в себя критику России. Кроме того, по мнению американской администрации, главной проблемой Европы является не Россия, а «цивилизационное стирание», вызванное иммиграцией. По словам журналистов, такой подход беспокоит европейских лидеров.

Ранее в США заявили, что новая американская стратегия нацбезопасности вызвала дискуссии в ЕС о вооружении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами