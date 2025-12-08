В Кремле заявили, что видят перспективу восстановления отношений РФ и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, отношения можно будет восстановить при условии устранения имеющихся «раздражителей».

«Перед нами таким образом может открыться перспектива для, действительно, скажем так, реставрации отношений, вывода их из достаточно глубоко кризисного состояния», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Накануне Песков, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности США, сообщил, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров, в том числе экс-президента Джо Байдена.

Из документа убрали упоминание РФ в качестве «прямой угрозы». Вместе с тем в нем содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в области стратегической стабильности.

До этого британская газета The Telegraph обратила внимание. что новая стратегия нацбезопасности США не включает в себя критику России. Кроме того, по мнению американской администрации, главной проблемой Европы является не Россия, а «цивилизационное стирание», вызванное иммиграцией. По словам журналистов, такой подход беспокоит европейских лидеров.

Ранее в США заявили, что новая американская стратегия нацбезопасности вызвала дискуссии в ЕС о вооружении.