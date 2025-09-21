На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США предрекли поражение в лунной гонке с Китаем

NYT: США могут проиграть Китаю в лунной гонке из-за SpaceX
США рискуют проиграть Китаю в лунной гонке из-за проблем с реализацией программы NASA, в которой ключевая роль отведена компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет газета The New York Times.

По плану NASA, сверхтяжелая ракета Space Launch System должна вывести корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны в 2027 году. Для высадки экипажа предполагается использовать корабль Starship от SpaceX. Бывшие сотрудники NASA предупреждают, что этот этап является наиболее рискованным и может сорвать сроки миссии.

По данным NYT, в NASA обсуждают перенос Artemis III на 2028 год. Некоторые чиновники считают, что Starship будет готов к посадке не раньше 2032 года. В то же время Китай планирует высадку своих астронавтов на Луну в 2030 году.

В августе газета Politico сообщала, что и.о. главы NASA Шон Даффи предлагал ускорить строительство ядерного реактора на Луне, чтобы опередить Россию и Китай. Однако член академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин заявил «Газете.Ru», что подобные идеи несостоятельны, так как запретить другим странам освоение Луны невозможно.

Ранее в Китае раскрыли тайны обратной стороны Луны.

