Мимо Земли пролетел двухметровый астероид

Астероид 2025 SU4 диаметром два метра пролетел 24 сентября мимо Земли, пройдя в 11:30 (мск) на расстоянии чуть более 20 тыс. км. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«Камень был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения», — говорится в сообщении.

По данным ученых, данное обстоятельство демонстрирует довольно высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты.

Специалисты отметили, что объект принадлежит к семейству Атен. На данный момент к группе относят порядка 3000 небесных тел, из которых около 200 классифицированы как потенциально-опасные астероиды.

До этого астрономы из Университета штата Сан-Паулу в Бразилии обнаружили, что в окрестностях Венеры могут скрываться целые семейства астероидов, практически неуловимых для современных телескопов. По расчетам, в течение нескольких тысяч лет такие объекты способны приблизиться к Земле и даже столкнуться с ней.

Ранее была выявлена неожиданная новая опасность астероидов.