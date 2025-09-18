На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выявлена неожиданная новая опасность астероидов

Nature Astronomy: некоторые астероиды способны взрываться в атмосфере
true
true
true
close
The National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)

Ученые под руководством астрофизика Орьян Эгаль из Монреальского планетария в Канаде изучили падение небольшого астероида 2023 CX1, вошедшего в атмосферу над Францией в феврале прошлого года. Результаты показали: определенный тип астероидов способен сохранять целостность до глубины 30 километров, а затем разрушаться практически мгновенно, высвобождая почти всю энергию взрывообразно. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

«Астероид был обнаружен всего за семь часов до входа в атмосферу, — вспомнил астроном Питер Йеннискенс из Института SETI и Исследовательского центра Эймса NASA. — Я тут же позвонил брату в Нидерланды, и он смог увидеть огненный шар своими глазами».

Размер небесного тела составил около 72 сантиметров, масса — 650 килограммов. Несмотря на скромные габариты, оно произвело ярчайший болид с двойной вспышкой на финальном этапе. Анализ показал, что астероид относился к распространенному типу L-хондритов — низкожелезных обыкновенных хондритов.

Экспедиция с участием ученых и добровольцев из сети FRIPON/Vigie-Ciel сумела найти первые обломки всего через несколько часов после падения в Нормандии. Один из фрагментов весил всего 3 грамма — его обнаружили в траве, где он выделялся лишь благодаря положению на мху.

Главная особенность события, по словам исследователей, заключалась в необычной динамике разрушения.

«Астероид держался гораздо дольше, чем обычно, а затем распался на высоте около 28 км, потеряв 98% своей кинетической энергии в долю секунды, — объяснил Орьян Эгаль. — В результате образовалась концентрированная сферическая ударная волна».

Расчеты NASA показали: зона опасного избыточного давления оказалась в четыре раза больше, чем при стандартных атмосферных входах. Это означает, что подобные объекты представляют более серьезную угрозу для населенных районов.

Ранее ученые выяснили, что падение метеорита привело к появлению новых организмов на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами