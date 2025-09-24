На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Огромный кусок льда откололся от ледника на юге Чили

ABC News: на юге Чили от ледника откололся массивный кусок льда
Массивный кусок льда откололся от ледника Брюгген на юге Чили и упал в океан, ABC News опубликовало видеокадры от очевидцев произошедшего.

Ледник Брюгген, также известный как ледник Пио XI, названный испанскими исследователями в честь папы Римского, находится на юге Чили и является крупнейшим западным отрогом Южного Патагонского ледникового поля. Его длина составляет около 66 км (41 миля), и это самый длинный ледник в Южном полушарии за пределами Антарктиды.

Ледник Брюгген стал объектом мониторинга динамики ледникового движения и изменения его размеров, что связано с глобальным потеплением и изменением климата.

11 сентября площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент. Как сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в настоящее время айсберг находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия. Ученые прогнозируют, что ледяная глыба продолжит движение в северном направлении, разрушаясь под действием ветра и местных течений.

Ранее была раскрыта угроза гигантских дрейфующих айсбергов.

