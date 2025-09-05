«Затопит города»: раскрыта угроза гигантских дрейфующих айсбергов

У берегов Антарктиды начал дрейфовать огромный айсберг А23а, своей площадью превышающий размеры Санкт-Петербурга. Из-за изменения климата он откололся и стал стремительно уменьшаться, что уже является обыденной ситуацией. Особой угрозы для людей это не представляет, однако в целом таяние льдов в будущем грозит затоплением городов, рассказал 360.ru гляциолог, полярник, ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Алексей Екайкин.

Раньше айсберг А23а имел площадь размером в два Петербурга, сегодня уменьшился до одного (1,7 тыс. кв. км) и продолжает таять. По словам специалиста, такие льдины не влияют на уровень Мирового океана – это нормальный процесс, а айсберги откалываются регулярно и неважно, какого они размера, отметил эксперт. В качестве доказательства он привел эксперимент: если в стакан с водой опустить кусок льда так, чтобы жидкость доходила до краев, то даже с таянием льдинки уровень воды в стакане не изменится. Это происходит из-за того, что лед уже вытеснил воду в момент, когда его помещали в сосуд.

В то же время фауне и экосистеме такие дрейфующие льдины все-таки значительно вредят.

«Бывают истории, когда колонии пингвинов целиком погибают из-за того, что неожиданно разрушился морской лед, припай или кусочек ледяного шельфа. Время от времени бывают такие грустные новости», — привел пример Екайкин, добавив, что при посадке на мель такие льдины меняют микроклимат талой воды.

Что касается угрозы для людей, то наибольшую безопасность представляет в целом таяние льдов на фоне глобального потепления – этот процесс уже сильно повышает уровень Мирового океана, угрожая городам, в том числе – российским.

«Уровень моря растет сейчас где-то на четыре миллиметра в год, это очень много, это колоссальная величина, — пояснил гляциолог. — Венеции это угрожает, Петербургу — чуть меньше. У нас сама территория немножко приподнимается за счет разных геологических процессов, тем самым компенсируя уровень подъема».

Сегодня, по словам специалиста, затопление городов в результате таяния льда на фоне климатических изменений стало реальной перспективой. Однако такой сценарий может воплотиться лишь через десятки или даже сотни лет – в ближайшее время подобные катаклизмы не грозят, заключил он.

Напомним, специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что гигантский айсберг А23а, являющийся самым крупным в мире, потерял за летний сезон 36% своей площади в Антарктиде. Отмечается, что размеры айсберга уменьшились с 2730 до 1750 квадратных километров. От основного тела откололись три крупных фрагмента, каждый из которых занимал от 60 до 300 квадратных километров. Изначально, когда А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, его площадь составляла более 4100 квадратных километров.

