Крупнейший в мире айсберг А23а потерял еще один большой фрагмент

Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«На текущий момент площадь А23а составляет 1 423 квадратных километра, и он по-прежнему остается самым большим в мире», — говорится в сообщении.

В ААНИИ добавили, что в настоящее время айсберг находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия. Ученые прогнозируют, что ледяная глыба продолжит движение в северном направлении, разрушаясь под действием ветра и местных течений.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров — почти вдвое больше площади Санкт-Петербурга.

4 сентября специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщили, что А23а потерял за летний сезон 36% своей площади в Антарктиде. Отмечается, что размеры айсберга уменьшились с 2730 до 1750 квадратных километров. От основного тела откололись три крупных фрагмента, каждый из которых занимал от 60 до 300 квадратных километров.

