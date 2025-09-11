На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший в мире айсберг А23а потерял еще один большой фрагмент

ААНИИ: площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась на 20%
true
true
true
close
Пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)

Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«На текущий момент площадь А23а составляет 1 423 квадратных километра, и он по-прежнему остается самым большим в мире», — говорится в сообщении.

В ААНИИ добавили, что в настоящее время айсберг находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия. Ученые прогнозируют, что ледяная глыба продолжит движение в северном направлении, разрушаясь под действием ветра и местных течений.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров — почти вдвое больше площади Санкт-Петербурга.

4 сентября специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института сообщили, что А23а потерял за летний сезон 36% своей площади в Антарктиде. Отмечается, что размеры айсберга уменьшились с 2730 до 1750 квадратных километров. От основного тела откололись три крупных фрагмента, каждый из которых занимал от 60 до 300 квадратных километров.

Ранее была раскрыта угроза гигантских дрейфующих айсбергов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами