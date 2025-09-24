Российские ученые разработали технологию эффективной очистки воздуха

Специалисты Пермского Политеха разработали технологию, которая позволяет эффективнее очищать воздух от токсичных газов — аммиака и сероводорода. Секрет в применении ультразвука при создании углеродного поглотителя. Испытания показали: время защитного действия нового материала в полтора раза выше существующих аналогов, а себестоимость его производства снизилась на 20%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным ВОЗ, 99% населения Земли дышит воздухом, не соответствующим санитарным нормам. Особую опасность представляют промышленные выбросы — аммиак и сероводород, которые в больших количествах выделяются в металлургии, нефтегазовой переработке и на предприятиях ЖКХ. Эти вещества опасны для здоровья: аммиак вызывает ожоги дыхательных путей и отек легких, сероводород даже в малых концентрациях приводит к головным болям и тошноте.

Сегодня для очистки используют активированный уголь с добавками меди. Но традиционная технология включает несколько стадий: приготовление горячего раствора, пропитку, сушку. Ученые ПНИПУ предложили заменить этот процесс ультразвуком.

«Кристаллы соли под действием излучателя одновременно измельчаются и быстрее растворяются в воде. В сочетании с вибрационным смесителем это позволяет равномерно распределить активную добавку на поверхности гранул и обойтись всего одной стадией пропитки», — объяснила Елена Фарберова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Испытания показали: новые поглотители обеспечивают защитное действие на протяжении 57 минут для аммиака и 47 минут для сероводорода — почти в полтора раза дольше, чем у стандартных материалов. При этом себестоимость снизилась на 20% за счет упрощенного производственного цикла.

Разработка уже запатентована и вызвала интерес у промышленных предприятий. По словам авторов, внедрение технологии не только удешевит производство фильтров, но и снизит экологические риски для жителей промышленных регионов.

