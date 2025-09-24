На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ почувствовать себя счастливее

SPPS: повседневные дела становятся приятнее в компании
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

Люди чувствуют себя счастливее, если проводят повседневные занятия вместе с другими людьми, а не в одиночку. К такому выводу пришли исследователи Университета Британской Колумбии в Канаде, проанализировав данные опроса более 41 тыс. человек. Работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

Ученые изучили четыре волны Американского исследования использования времени (American Time Use Survey) за 2010, 2012, 2013 и 2021 годы. Участников просили подробно описать свой прошедший день, оценить уровень счастья во время трех случайных эпизодов и указать, были ли они в этот момент в компании кого-то — лично или по телефону.

Из анализа исключили заведомо социальные занятия вроде ухода за детьми или звонков. В итоге осталось более 80 типичных активностей — от домашних дел до досуга.

Результаты оказались однозначными: в 296 из 297 случаев общение повышало удовольствие от занятия. Исключением стала лишь уборка кухни в 2021 году, которая оказалась чуть менее приятной в компании.

Наибольший прирост счастья давали совместные прием пищи и напитков. За ними следовали поездки, прогулки, спорт и другие активные формы досуга. Даже традиционно «одиночные» занятия — чтение, рукоделие или дорога на работу — становились заметно приятнее, если рядом был кто-то еще.

Чтобы исключить возможность того, что просто более счастливые люди чаще выбирают компанию, исследователи учли исходное настроение участников. Связь общения и удовольствия от активности сохранилась, что подтверждает прямой эффект социальной вовлеченности.

