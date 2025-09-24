Назван простой способ повысить работоспособность

Кофеин может заставить людей дольше пытаться справиться с трудными или даже невыполнимыми заданиями. К такому выводу пришли исследователи из колледжа Амхерст в США. Работа опубликована в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental (HPCE).

Кофеин — одно из самых распространенных психоактивных веществ в мире. В экспериментах на животных он уменьшал «неподвижность» в тестах на отчаяние, что долго считалось аналогом антидепрессивного действия. Однако сейчас ученые все чаще трактуют этот феномен не как снижение отчаяния, а как рост настойчивости.

Чтобы проверить, работает ли этот механизм у людей, психолог Сара Турджон и ее коллеги провели три серии экспериментов с 329 студентами. В заданиях были специально «невыполнимые» элементы — например, предмет, которого не существовало в головоломке. Ученые измеряли, сколько времени добровольцы продолжали искать несуществующий ответ.

В первом эксперименте низкая доза (40 мг) эффекта не дала. Но при увеличении до 100 мг — примерно как в чашке крепкого кофе — участники проводили на поисках «неуловимого» предмета заметно больше времени: доля времени, посвященная бесполезному поиску, выросла с 38 до 52%.

Наиболее любопытные результаты дал третий эксперимент с «температурным стрессом» (участники держали руку в ледяной воде под наблюдением). В этом случае стресс сам по себе ускорял выполнение заданий, а комбинация стресса и кофеина заметно увеличивала настойчивость: студенты дольше продолжали искать несуществующий объект. Интересно, что у испытуемых без стресса кофеин, наоборот, слегка снижал упорство.

«Кофеин действительно способен повышать настойчивость, но контекст имеет значение. Мы продолжаем улучшать дизайн экспериментов, чтобы подтвердить эти результаты», — заключила Турджон.

Ранее был развеян популярный миф о вреде кофе для детей.