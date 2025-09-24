На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генетик назвал виды деревьев, которые стоит модифицировать для создания ГМО-леса в России

Генетик Крутовский: стоит использовать 4 вида деревьев для создания ГМО-леса в РФ
В России для промышленного плантационного выращивания стоит модифицировать гены тополя, сосны, ели и березы. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Ранее президент России Владимир путин поручил изучить целесообразность выведения генно-модифицированных пород деревьев для создания плантаций. Речь идет о создании генно-модифицированных пород деревьев с нужными свойствами и скоростью роста.

Как подчеркнул Крутовский, наиболее проработанные и используемые в мире трансгенные деревья — это тополь и эвкалипт. Для сосны и ели генетическая трансформация пока сложнее, но они имеют стратегическое значение для России. Береза также рассматривается как перспективный вид для северных регионов.

По словам генетика, модификации деревьев затрагивают несколько направлений. В первую очередь речь идет об увеличении темпов роста и продуктивности растений.

Для этого внедряют и изменяют гены, стимулирующие прирост биомассы (GA20-oxidase и IPT) и эффективность фотосинтеза (SBPase и RbcS0). Эксперт отметил, что такие технологии уже применяются в экспериментах с тополем, эвкалиптом и сосной.

Второе ключевое направление – повышение устойчивости к вредителям и болезням.

«Для защиты деревьев от насекомых используются гены бактерии Bacillus thuringiensis (cry1Ac, cry3A), которые успешно прошли полевые опыты на тополях и эвкалиптах. К тополю и ели также применяются противогрибковые ферменты (например, chitinase, glucanase)», – рассказал «Газете.Ru» генетик.

Ученый добавил, что дополнительно ведется работа над созданием сортов, устойчивых к засухе, холоду, засолению почв. Здесь тестируются гены стрессового ответа (DREB/CBF и HSP,) и белки аквапорины, отвечающие за транспорт воды в клетках. Подобные изменения особенно актуальны для березы, эвкалипта и тополя.

Отдельным направлением выступает улучшение качества древесины.

«Для этого корректируют гены, связанные с синтезом лигнина (COMT, CAD, CCR) и целлюлозы (CesA), что позволяет упростить переработку древесины», – отметил Крутовский.

В целях биобезопасности также применяются технологии генной стерильности — например, подавление генов цветения (LFY, FT) или внедрение систем, исключающих образование пыльцы. Это снижает риск перекрестного опыления с дикими растениями.

