Впервые выращена идеальная малина

FGE: найден способ сделать малину вкуснее и долговечнее
nnattalli/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Кранфилдского университета в Великобритании впервые применили технологию точного редактирования генома CRISPR-Cas9 к малине (Rubus idaeus). Работа опубликована в журнале Frontiers in Genome Editing (FGE).

Метод основан на выделении из листьев микропобегов малины отдельных клеток — так называемых протопластов. На этой стадии в них вводится белок Cas9 и направляющая РНК, которые точечно изменяют ДНК, не оставляя при этом чужеродных фрагментов генома. Такой подход принципиально отличает «ДНК-свободное редактирование» от классической генной модификации: конечный продукт юридически и биологически не считается ГМО.

По словам исследователей, точечное редактирование генов позволит ускорить селекцию — новые сорта малины с улучшенными свойствами можно будет выводить примерно за год, тогда как традиционная селекция занимает до десяти лет.

В перспективе это даст возможность создавать ягоды, устойчивые к серой гнили, с более длительным сроком хранения и меньшими потерями при транспортировке. Кроме того, у малины будущего могут появиться дополнительные качества: более крупные размеры, сладость, отсутствие косточек и даже устойчивость к аномальной жаре, связанной с изменением климата.

«Точные методы селекции крайне важны для борьбы с продовольственными потерями и повышения устойчивости сельского хозяйства», — отметил автор работы, аспирант Райан Крит. — «Мы показали, что такая технология применима к малине, и теперь наша задача — научиться регенерировать полноценные растения из редактированных клеток».

Если исследователям удастся решить эту задачу, на прилавках магазинов может появиться не только вкусная, но и гораздо более долговечная малина.

Ранее ученые рассказали, какие заготовки на зиму сохраняют больше всего пользы овощей и фруктов.

