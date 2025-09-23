Российские ученые нашли способ продлить жизнеспособность семени быков

В СПбГУВМ нашли способ продлить время активности семени быков в два раза

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали метод, позволяющий увеличить продолжительность выживаемости сперматозоидов быков-производителей в два раза — с двух до четырех часов. Технология основана на применении производных мезенхимальных стволовых клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Как пояснили исследователи, при искусственном осеменении сперматозоиды должны пройти сложный путь по половым путям самки — от матки до маточных труб, где происходит оплодотворение. Однако уже через несколько часов после введения значительная часть клеток теряет подвижность и функциональность.

«У коров через 18 часов после осеменения в матке остается до 20 тысяч сперматозоидов, и только две тысячи в перешейке маточной трубы», — пояснили ученые.

В эксперименте ученые протестировали два способа улучшить выживаемость сперматозоидов с помощью мезенхимальных стволовых клеток костного мозга коров.

Первый способ заключался в добавлении в сперму жидкости, где эти клетки ранее росли. Второй — использование лизата, – то есть раствора, полученного после заморозки и разрушения этих клеток. Спустя четыре часа после применения лизата 41% половых клеток оставались подвижными, а 62% сохраняли нормальную структуру. В кондиционированной среде функция сперматозоидов, напротив, ухудшилась.

По словам авторов, разрушенные мезенхимальные стволовые клетки выделяют вещества, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также они подавляют образование агрессивных молекул – активных форм кислорода, что защищает сперматозоиды от повреждений.

«Полученные результаты указывают на возможность применения сред, содержащих производные мезенхимальных стволовых клеток, для сохранения переживаемости сперматозоидов в половых путях самки», — пояснила «Газете.Ru» автор исследования, заведующая кафедрой генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук Елена Корочкина.

