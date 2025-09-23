На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые нашли способ продлить жизнеспособность семени быков

В СПбГУВМ нашли способ продлить время активности семени быков в два раза
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали метод, позволяющий увеличить продолжительность выживаемости сперматозоидов быков-производителей в два раза — с двух до четырех часов. Технология основана на применении производных мезенхимальных стволовых клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Как пояснили исследователи, при искусственном осеменении сперматозоиды должны пройти сложный путь по половым путям самки — от матки до маточных труб, где происходит оплодотворение. Однако уже через несколько часов после введения значительная часть клеток теряет подвижность и функциональность.

«У коров через 18 часов после осеменения в матке остается до 20 тысяч сперматозоидов, и только две тысячи в перешейке маточной трубы», — пояснили ученые.

В эксперименте ученые протестировали два способа улучшить выживаемость сперматозоидов с помощью мезенхимальных стволовых клеток костного мозга коров.

Первый способ заключался в добавлении в сперму жидкости, где эти клетки ранее росли. Второй — использование лизата, – то есть раствора, полученного после заморозки и разрушения этих клеток. Спустя четыре часа после применения лизата 41% половых клеток оставались подвижными, а 62% сохраняли нормальную структуру. В кондиционированной среде функция сперматозоидов, напротив, ухудшилась.

По словам авторов, разрушенные мезенхимальные стволовые клетки выделяют вещества, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также они подавляют образование агрессивных молекул – активных форм кислорода, что защищает сперматозоиды от повреждений.

«Полученные результаты указывают на возможность применения сред, содержащих производные мезенхимальных стволовых клеток, для сохранения переживаемости сперматозоидов в половых путях самки», — пояснила «Газете.Ru» автор исследования, заведующая кафедрой генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук Елена Корочкина.

Ранее ученые впервые пересадили мужчине стволовые клетки для выработки спермы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами