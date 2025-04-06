Ученые впервые пересадили мужчине стволовые клетки для выработки спермы

В США стартовали клинические испытания передовой технологии восстановления фертильности у мужчин с азооспермией – состоянием, при котором в эякуляте полностью отсутствуют сперматозоиды. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов medRxiv.

Терапия основана на трансплантации сперматообразующих стволовых клеток (ССК), которые берутся у пациента до наступления половой зрелости и сохраняются в криобанке. Эти клетки, введенные обратно в репродуктивную систему взрослого мужчины, теоретически способны восстановить естественный процесс сперматогенеза.

Первым получателем экспериментального лечения стал молодой мужчина, который в детстве перенес химиотерапию из-за рака костей. Ему вживили его собственные замороженные стволовые клетки.

Хотя сперматозоиды в эякуляте пациента пока не появились, врачи отметили, что процедура прошла без осложнений, уровень гормонов оказался в норме, а ткани яичек — не повреждены.

По словам исследователей, технология может стать спасением для мужчин, утративших фертильность из-за рака или генетических нарушений.

Если метод окажется неэффективным, ученые предлагают альтернативу – систему STAR, сочетающую искусственный интеллект и микрофлюидные технологии для поиска единичных сперматозоидов в эякуляте.

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