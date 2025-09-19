На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После землетрясения на Камчатке зафиксировали вторую волну

Министр по ЧС Лебедев сообщил о второй волне у вулкана Семячик на Камчатке
Юрий Демянчук/РИА Новости

У вулкана Семячика на Камчатке зафиксирована вторая волна, написал на странице во «ВКонтакте» министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Он уточнил, что ее высота составила 62 см.

Накануне у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого региональное управление МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей.

В ведомстве уточнили, что у села Никольское и поселка Усть-Камчатск возможен подход волны до 0,5 м, на мысе Лопатка — до 1,5 м, а у Петропавловска-Камчатского — до 0,1 м. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см. Местных жителей попросили держаться подальше от воды.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.

