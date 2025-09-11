Назван популярный напиток, способствующий снижению веса

Бразильские ученые из Университета Крузейро-ду-Сул представили новые данные о влиянии зеленого чая на ожирение и обмен веществ. Длительное потребление экстракта зеленого чая у мышей снижает вес, улучшает чувствительность к инсулину и предотвращает нарушения в мышечной ткани, характерные для ожирения. Работа опубликована в журнале Cell Biochemistry & Function (CM&F).

Команда под руководством профессора Роземари Оттон более 15 лет изучает зеленый чай.

«Меня всегда интересовало, насколько правдив миф о том, что чай помогает худеть. Мы видим, что его действие не только реально, но и связано с глубокими метаболическими механизмами», — отметила исследовательница.

В опыте мышей сначала кормили шоколадом, печеньем и сгущенным молоком. Затем часть животных получала зеленый чай (экстракт в дозировке, эквивалентной примерно трем чашкам для человека) на протяжении 12 недель. В результате масса тела снизилась, восстановилась работа генов, ответственных за усвоение глюкозы, а мышечные волокна сохранили нормальный диаметр, что указывает на защиту от атрофии.

Особенность работы заключалась в том, что животных содержали в термонейтральных условиях (28 °C). Обычно эксперименты проводят при 22 °C — для мышей это хронический холод, и он сам по себе увеличивает расход энергии.

«Мы хотели исключить влияние внешних факторов и показать «чистый» эффект чая», — пояснила Оттон.

Ученые также заметили, что зеленый чай действует избирательно: у худых животных он не снижал массу тела, тогда как у полных способствовал похудению. По словам Оттон, это подтверждает гипотезу о том, что активные соединения чая действуют именно в условиях избытка питательных веществ.

«В Японии зеленый чай пьют ежедневно всю жизнь — и уровень ожирения там низкий. Однако мы только подходим к пониманию того, как именно этот напиток работает в организме», — заключила Оттон.

