Названа группа людей, которым не помогут препараты для похудения

Препараты нового поколения для лечения диабета, такие как агонисты рецепторов GLP-1 (в их числе и широко известный Оземпик), помогают нормализовать уровень сахара в крови и снизить вес, что существенно снижает риск осложнений. Но, как выяснили японские исследователи, польза от этих препаратов зависит от того, почему человек склонен переедать. Работа опубликована в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).

GLP-1-препараты действуют сразу по нескольким механизмам: стимулируют выработку инсулина и уменьшают аппетит. Однако их эффект в значительной мере зависит от психологии питания.

«Предварительная оценка пищевого поведения может помочь предсказать, кому препараты GLP-1 принесут максимальную пользу», — объяснил профессор Дайсукэ Ябэ из Университета Киото, ведущий автор работы.

Ученые наблюдали за 92 пациентов с диабетом II типа в префектуре Гифу в течение года после начала терапии GLP-1. Оказалось, что люди, которые чаще едят под влиянием внешних стимулов — запаха или привлекательного вида еды, — достигали наилучших результатов: у них устойчиво снижался вес, уровень холестерина и сахара в крови. А вот пациенты, склонные к «эмоциональному перееданию», то есть к еде на фоне стресса или плохого настроения, худели значительно хуже.

«Эмоциональное переедание связано с внутренними факторами, которые не затрагиваются самой терапией. Таким пациентам может потребоваться дополнительная психологическая или поведенческая поддержка», — отметил соавтор доктор Такэхиро Като из Университета Гифу.

Ранее был развеян популярный миф о вреде избыточного веса.