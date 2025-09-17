На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа группа людей, которым не помогут препараты для похудения

FCDH: люди, заедающие эмоции, не похудеют на Оземпике
true
true
true
close
Shutterstock

Препараты нового поколения для лечения диабета, такие как агонисты рецепторов GLP-1 (в их числе и широко известный Оземпик), помогают нормализовать уровень сахара в крови и снизить вес, что существенно снижает риск осложнений. Но, как выяснили японские исследователи, польза от этих препаратов зависит от того, почему человек склонен переедать. Работа опубликована в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).

GLP-1-препараты действуют сразу по нескольким механизмам: стимулируют выработку инсулина и уменьшают аппетит. Однако их эффект в значительной мере зависит от психологии питания.

«Предварительная оценка пищевого поведения может помочь предсказать, кому препараты GLP-1 принесут максимальную пользу», — объяснил профессор Дайсукэ Ябэ из Университета Киото, ведущий автор работы.

Ученые наблюдали за 92 пациентов с диабетом II типа в префектуре Гифу в течение года после начала терапии GLP-1. Оказалось, что люди, которые чаще едят под влиянием внешних стимулов — запаха или привлекательного вида еды, — достигали наилучших результатов: у них устойчиво снижался вес, уровень холестерина и сахара в крови. А вот пациенты, склонные к «эмоциональному перееданию», то есть к еде на фоне стресса или плохого настроения, худели значительно хуже.

«Эмоциональное переедание связано с внутренними факторами, которые не затрагиваются самой терапией. Таким пациентам может потребоваться дополнительная психологическая или поведенческая поддержка», — отметил соавтор доктор Такэхиро Като из Университета Гифу.

Ранее был развеян популярный миф о вреде избыточного веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами