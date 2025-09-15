На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Развеян популярный миф о вреде избыточного веса

EASD: ожирение не укорачивает срок жизни
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Дании поставили под сомнение привычное представление о «нормальном весе». Новое исследование, представленное на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене, показало: люди с индексом массы тела (ИМТ) в диапазоне избыточного веса (25–30 кг/м²) и даже умеренного ожирения (30–35 кг/м²) не умирали чаще в течение пяти лет наблюдения, чем те, чей вес считался «здоровым» (22,5–25 кг/м²).

Более того, у людей с ИМТ в нижней и средней части нормы (18,5–22,5 кг/м²) риск смерти оказался выше. Так, при ИМТ 18,5–20 вероятность смерти была в два раза выше, чем у референсной группы, а при 20–22,5 — на 27% выше. Подобные результаты исследователи объясняют тем, что потеря веса у некоторых участников могла быть связана с болезнью, а не с хорошим здоровьем.

«Ожирение и недостаточный вес — серьезные глобальные вызовы. Но мы увидели, что смертность повышена не только при тяжелом ожирении или дефиците массы тела, но и у людей с нормальным, но низким ИМТ», — отметила руководитель исследования Сигрид Бьерге Грибшольт из Стеновского центра диабета Орхусского университета.

При этом тяжелое ожирение (ИМТ выше 40) действительно повышало риск смерти более чем вдвое, а при 35–40 кг/м² риск возрастал на 23%. Но в целом данные показали: умеренное превышение веса не обязательно связано с более короткой продолжительностью жизни.

«Не сам по себе ИМТ, а распределение жира в организме играет ключевую роль. Висцеральный жир в брюшной полости метаболически активен и увеличивает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как жировые отложения на бедрах или ягодицах могут быть относительно безопасными», — пояснил профессор Йенс Мельдгаард Бруун, соавтор исследования.

Авторы подчеркивают: лечить ожирение следует персонализированно, учитывая не только ИМТ, но и расположение жировой ткани, а также сопутствующие болезни.

Ранее был назван популярный напиток, способствующий снижению веса.

