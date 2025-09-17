Один из крупнейших в 2025 году астероидов пролетит рядом с Землей

РАН: рядом с Землей 18 сентября пролетит один из самых крупных астероидов года

В четверг, 18 сентября, рядом с Землей пролетит астероид, который ученые называют одним из самых крупных в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли, сблизившись с планетой на минимальное расстояние около 10 утра по московскому времени», — указано в сообщении.

Масса космического тела в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита, его средний размер составляет 166 метров, а длина — 290 метров. Шансы на столкновение специалисты считают «по сути нулевыми».

В начале сентября на рекордно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2025 QD8. Его размер — 22 метра, это сравнимо с размером челябинского метеорита.

В мае ученые сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении Весты — крупнейшего по величине астероида Солнечной системы. Они выяснили, что космическое тело может быть фрагментом потерянной планеты.

Ранее в США осколок метеорита пробил крышу в доме.