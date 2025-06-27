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В США осколок метеорита пробил крышу в доме

UPI: осколок метеорита в США упал на дом и пробил крышу
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Fox 5

В США осколок метеорита пробил крышу в доме, пишет UPI.

В городе Макдоноу, штат Джорджия, произошёл необычный инцидент — крышу одного из домов пробил фрагмент метеорита. Об этом сообщило местное Управление по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, никто не пострадал, и обошлось без серьёзного ущерба для жильцов.

Американское метеорное общество классифицировало упавший метеор как болид — особенно яркий и крупный метеор, который при падении может создавать звуковой удар или даже световую вспышку, заметную на сотни километров.

Ученые и энтузиасты уже выехали на место происшествия для изучения обнаруженных осколков. Подобные случаи довольно редки, особенно когда метеориты достигают поверхности Земли и попадают в населённые пункты.

Пока в округе остаётся в силе режим повышенной готовности на случай возможных последствий падения других фрагментов, хотя вероятность повторного инцидента считается крайне низкой.

Ранее ученые выяснили, что астероид Веста может быть фрагментом потерянной планеты.

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