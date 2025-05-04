Астероид Веста может быть фрагментом потерянной планеты, узнали ученые

Американские астрономы из Калифорнийского технологического института совместно с коллегами из других научных центров сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении Весты — крупнейшего по величине астероида Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

Веста находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его размеры составляют 525 км в диаметре, а по массе объект уступает лишь карликовой планете Церере.

Команда использовала данные миссии NASA Dawn, позволившие детально изучить структуру объекта. Новый анализ показал, что плотность мантии Весты оказалась значительно выше предполагаемой, а разница между мантией и ядром — минимальной.

Особенно важным стало измерение момента инерции, которое свидетельствует о неожиданно однородной внутренней структуре этого небесного тела. Это опровергает представление о Церере как о «несостоявшейся планете».

Согласно первой версии, процесс планетарной дифференциации (разделения на ядро, мантию и кору) на Весте мог начаться, но не завершиться, остановившись на ранней стадии. Вторая, более радикальная гипотеза предполагает, что Веста может быть фрагментом более крупного протопланетного тела, разрушенного катастрофическим столкновением в ранней Солнечной системе.

Эти открытия имеют фундаментальное значение для понимания процессов формирования планет. Они ставят под вопрос происхождение метеоритов типа HED, которые традиционно связывали с Вестой, и заставляют пересмотреть некоторые аспекты эволюции Солнечной системы.

«Наши результаты показывают, что история Весты гораздо сложнее, чем считалось ранее. Она формировалась под влиянием уникальных процессов, включая прерванную планетарную дифференциацию и поздние столкновения», — отмечает ведущий автор исследования Райан Парк из NASA.

Ранее ученые выяснили, откуда прилетает большинство падающих на Землю метеоритов.