Ученые раскрыли особенность моды на украшения у древних людей

Доисторические люди на юге Испании изготавливали украшения из окаменелых раковин, выбирая лишь два конкретных вида моллюсков для бусин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Quaternary.

Ученые анализировали фрагменты раковин скафоподов — морских моллюсков, найденных в двух археологических местах на Пиренейском полуострове: пещерах Эль-Тесоро и Куэва-дель-Ойо-де-ла-Мина. Всего было обнаружено 37 фрагментов, которые составляют значительную часть всех подобных окаменелостей, собранных доисторическими людьми в регионе.

По оценкам исследователей, эти раковины относятся к нижнему плиоцену — возраст находок составляет от 5,3 до 3,6 миллионов лет. Предположительно, они были собраны на побережье города Малага.

Несмотря на разнообразие — в местных отложениях насчитывается около 24 видов скафоподов — древние люди предпочитали лишь два из них: Paradentalium inaequale и Paradentalium sexangulum. Эти раковины неоднократно находили в различных пещерах Испании, относящихся к разным эпохам: от мадленского периода (около 17 тысяч лет назад) до позднего неолита. Следы обработки, такие как полировка, покраска красной охрой и вставки для создания застежек, указывают на их декоративное и, возможно, ритуальное значение.

Исследователи отмечают, что практика сбора окаменелостей была распространена в каменном веке и могла иметь как утилитарные, так и символические функции. В Европе есть свидетельства торговли подобными реликвиями на обширных территориях. При этом точная причина выбора именно этих двух видов скафоподов остаётся неизвестной.

Кроме того, археологические данные свидетельствуют, что неандертальцы могли быть одними из первых собирателей окаменелостей, что подтверждается находками морских раковин в пещере Прадо-Варгас на севере Испании. В то же время есть предположение, что некоторые коллекции могли создаваться детьми просто для развлечения.

