Датские ученые нашли самые древние мумии на Земле

Датские исследователи из Копенгагенского университета обнаружили мумифицированные захоронения, более древние чем в Египте и в Латинской Америке. Об этом они сообщили в статье, опубликованной PNAS.

«Самые древние из этих захоронений (в Южном Китае и Юго-Восточной Азии) предшествуют мумификации культуры Чинчорро (северное Чили) и Древнего Египта (Древнее царство). Найденные образцы захоронений из Юго-Восточной Азии подчеркивают удивительно устойчивый набор культурных верований и погребальных практик, которые сохранялись на протяжении более 10 000 лет среди общин охотников-собирателей, которые были связаны с коренным населением Новой Гвинеи и Австралии», – пишут авторы научной статьи.

Исследования 54-х погребений указали на одинаковые признаки обработки человеческих останков дымом и низкими температурами. При этом, как отмечается, позы погребения отличаются довольно своеобразными формами – с сильным сгибанием или связкой конечностей.

«Похожие примеры согнутых, искаженных и иногда частично сожженных захоронений были также раскопаны на (археологических) памятниках в северном Вьетнаме, Сараваке, на юге Явы и на севере Палавана (Филиппины)», – пишут датские ученые.

По мнению авторов исследования подобные ритуальные практики имели сакральный смысл в поддержании связи между миром живых и мертвых.

