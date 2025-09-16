На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские полярники спасли детеныша пингвина из ледяной ловушки

ААНИИ: в Антарктиде российские полярники спасли детеныша пингвина
SeaWorld San Diego

Российские орнитологи в Антарктиде спасли пингвина из ледяной ловушки, естественно образовавшейся в районе российской исследовательской станции «Мирный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл […] орнитологи ААНИИ увидели над поверхностью снега клюв пингвиненка. Малыш едва мог шевелить головой», – рассказали в научно-исследовательском институте.

Исследователи уточнили, что из-за урагана детеныш императорского пингвина попал в ловушку из льда, образовавшуюся за счет естественного таяния вокруг его тела. Снег превратился в твердую «скорлупу», которую он не мог сам разбить.

«Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью», – отметили в пресс-центре ААНИИ.

5 сентября исследователи ААНИИ сообщили об обнаружении в Антарктиде айсберга А23а, размером превышающего город Санкт-Петербург. По мнению российских ученых, из-за потепления климата таяние привело А23а к двукратному уменьшению размера, и этот естественный процесс будет продолжаться. Подобного рода явления в обозримом будущем приведут к затоплению многих городов, находящихся вблизи океанов.

Ранее ученые выяснили, что произойдет с Арктикой к 2050 году.

Цивилизация
