Российские полярники спасли детеныша пингвина из ледяной ловушки

Российские орнитологи в Антарктиде спасли пингвина из ледяной ловушки, естественно образовавшейся в районе российской исследовательской станции «Мирный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«После сильного урагана на архипелаге Хасуэлл […] орнитологи ААНИИ увидели над поверхностью снега клюв пингвиненка. Малыш едва мог шевелить головой», – рассказали в научно-исследовательском институте.

Исследователи уточнили, что из-за урагана детеныш императорского пингвина попал в ловушку из льда, образовавшуюся за счет естественного таяния вокруг его тела. Снег превратился в твердую «скорлупу», которую он не мог сам разбить.

«Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться в семью», – отметили в пресс-центре ААНИИ.

5 сентября исследователи ААНИИ сообщили об обнаружении в Антарктиде айсберга А23а, размером превышающего город Санкт-Петербург. По мнению российских ученых, из-за потепления климата таяние привело А23а к двукратному уменьшению размера, и этот естественный процесс будет продолжаться. Подобного рода явления в обозримом будущем приведут к затоплению многих городов, находящихся вблизи океанов.

