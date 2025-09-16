В Роскосмосе назвали дату возвращения спутника «Бион-М» с мышами и мухами

Биоспутник «Бион-М» №2 с 75 мышами и 1,5 тыс. мух вернется на Землю 19 сентября после месяца полета по высокоширотной орбите. Об этом сообщает »Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«На этой неделе — 19 сентября — ожидаем посадку спускаемого аппарата», — говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2 стартовала с Байконура 20 августа.

Согласно заявлению пресс-службы «Роскосмоса», на борту космического аппарата «Бион» размещен широкий спектр биологических объектов: мухи, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Целью эксперимента является исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.

«Бион» представляет собой серию российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. С 1973 по 1996 год было успешно запущено 11 спутников этой серии. В 2013 году впервые состоялся запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М».

Ранее «Роскосмос» показал жизнь мышей на борту спутника «Бион-М» №2.