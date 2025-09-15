Найден необычный механизм защиты от малярии

Гены, полученные людьми от вымерших денисовцев, у некоторых современных популяций могут повышать устойчивость к паразитарным заболеваниям, включая малярию. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Human Evolution (JHE).

Денисовцы — родственники доисторических предков человека — появились около 370 тысяч лет назад в Евразии. Они обитали на обширной территории Азии и адаптировались к различным климатическим условиям. Ученые напомнили, что представители этого подвида людей контактировали с комарами, клещами и другими переносчиками болезней, что, вероятно, стимулировало выработку генетических защитных механизмов.

Чтобы понять, с какими угрозами сталкивались денисовцы, исследователь Аттила Трайер из Университета Паннонии реконструировал палеосреду нескольких их стоянок. Так, в Денисовой пещере в Сибири и карстовой пещере Байшия на Тибетском нагорье преобладали бореальные леса, неподходящие для малярийных комаров. В то же время пещера Там Нгу Хао 2 в Лаосе окружена субтропическим лесом, где процветали переносчики болезней.

Современные жители Юго-Восточной Азии несут от четырех до шести процентов ДНК денисовцев — больше, чем любая другая популяция. Некоторые гены, унаследованные от них, связаны с иммунитетом и могут защищать от тропических заболеваний. Например, аллель HLA-H∗02:07 остается частым у жителей Хошимина, где эндемичен малярийный паразит Plasmodium vivax. По мнению Трайера, этот ген помогал денисовцам сопротивляться заболеванию и до сих пор остается полезным.

Ученые также обнаружили, что у денисовцев кодирующие ферменты цитохрома P450 (CYP) могли нейтрализовать чужеродные соединения и участвовать в иммунных реакциях. Эти ферменты, как предполагают авторы, обеспечивали защиту не только от паразитов, но и от токсичных растений, ядовитых змей и насекомых в муссонных и тропических лесах.

«Обширное генетическое наследие денисовцев у современных людей — не просто случайность, а результат естественного отбора, обеспечивающего дополнительную защиту от опасных патогенов в разных средах», — заключили ученые.

