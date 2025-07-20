Ученые узнали, когда люди начали заражаться болезнями от животных

Зоонозные болезни — инфекции, передающиеся от животных к человеку, — начали проникать в человеческие популяции по крайней мере 6500 лет назад. К такому выводу пришли исследователи из Копенгагенского и Кембриджского университетов. Результаты исследования опубликованы https://www.nature.com/ в журнале Nature.

Чтобы проследить историю взаимодействия человека с патогенами, ученые проанализировали ДНК 1300 доисторических людей, чьи останки были найдены по всей Евразии. Возраст образцов варьировался от двух до 37 тысяч лет. Сперва команда извлекла ДНК из зубов и костей древних людей, а затем сопоставила данные с генетическим материалом 214 известных человеческих патогенов.

По данным исследователей, резкий скачок в распространении зоонозных болезней произошел около 6500 лет назад — на фоне перехода к оседлому образу жизни, земледелию и животноводству. Именно в этот период люди стали теснее контактировать с домашними животными, что создало условия для передачи патогенов от животных к человеку. В это же время происходили крупные миграции скотоводов из Понтийской степи в Западную Европу, что, вероятно, способствовало распространению инфекций.

Как отмечает руководитель исследования профессор Эске Виллерслев, именно переход к аграрному укладу стал точкой, после которой люди начали регулярно сталкиваться с болезнями животного происхождения. Некоторые из этих инфекций не только вызывали вспышки заболеваний, но и могли повлиять на численность населения, миграционные потоки и даже на генетическую адаптацию древних обществ.

Одним из главных открытий стало обнаружение в образцах древнейшего генетического следа чумной палочки Yersinia pestis — возбудителя средневековой чумы. Он датируется возрастом около 5500 лет. Также исследователи зафиксировали ранние следы других известных инфекций: малярии — возраст генетического следа оценили примерно в 4200 лет, проказы — 1400 лет, вируса гепатита B — 9800 лет, и дифтерии — примерно 11 100 лет.

Авторы подчеркивают, что понимание эволюции болезней помогает не только реконструировать эпидемиологическую историю человечества, но и лучше понять механизмы появления и мутации патогенов. Эти знания могут стать основой для разработки более эффективных вакцин и стратегий борьбы с новыми угрозами в будущем.

Ранее был назван неожиданный фактор, снижающий риск десятков серьезных заболеваний.